Casaleggio e Grillo a Roma: "Sul governo Draghi M5s voterà su Rousseau". Apertura della Lega

Il presidente dell’associazione Rousseau e figlio del fondatore del Movimento, Davide Casaleggio, è a Roma. E nella Capitale per prendere parte alle consultazioni c'è anche l'altro fondatore del M5s e garante Beppe Grillo.

Secondo indiscrezioni che circolano nel M5s Casaleggio starebbe premendo sui vertici del Movimento per autorizzare una consultazione degli iscritti sulla partecipazione o meno al governo Draghi. «Ho incontrato diversi parlamentari e ministri qui a Roma. Qualunque sarà lo scenario politico possibile c'è ampio consenso sul fatto che l’unico modo per avere una coesione del Movimento 5 stelle sarà quello di chiedere agli iscritti su Rousseau», così il presidente di Rousseau, Davide Casaleggio.

Intanto, arriva un'apertura a Draghi anche da parte della Lega. "Se ci sono spazi per aiutare milioni di italiani noi ci siamo", dice Matteo Salvini a Rainews24 a proposito della partecipazione della Lega al nuovo governo. E sarebbe disponibile anche ad una partecipazione diretta con ministri. "Se ci siamo, ci siamo non facciamo le cose a metà. Se non ci siamo collaboriamo come opposizione come abbiamo fatto in questo anno e mezzo"

