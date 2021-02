Il Sadirs incontra l'assessore Zambuto: "Stanziare le risorse per il rinnovo contrattuale del personale"

Stanziare subito le risorse per il rinnovo contrattuale e la riclassificazione del personale della Regione. È la richiesta avanzata da Fulvio Pantano e dalla segretaria regionale del Sadirs, che hanno incontrato oggi il nuovo assessore regionale alla Funzione pubblica, Marco Zambuto per un confronto sui temi più importanti e urgenti legati all’amministrazione regionale.

“È stato un incontro cordiale – spiega Pantano – per rappresentare e discutere delle questioni non più rinviabili che interessano la riorganizzazione dell'amministrazione regionale e la valorizzazione delle professionalità dei dipendenti della Regione, accelerando le procedure per la riclassificazione e riqualificazione del personale.

L’assessore Zambuto si è mostrato disponibile e aperto al confronto assicurando di essere già al lavoro per stanziare le risorse in Finanziaria. Lo ringraziamo per l’impegno e la disponibilità auspicando presto di poter attivare il confronto sulle direttive da inoltrare all'Aran".

