Governo, apertura nei confronti di Draghi da Berlusconi e Di Maio: consultazioni fino a sabato

Il presidente incaricato Mario Draghi apre le consultazioni delle forze politiche con l'obiettivo di trovare la maggioranza per formare il suo governo. E le premesse mostrano una forte apertura generale nei confronti dell'ex presidente della Bce.

Luigi Di Maio rompe gli indugi e invia un segnale distensivo, dopo le tensioni e le resistenze all'interno del M5s: "Non abbiamo cercato noi lo stallo, ma è proprio in queste precise circostanze che una forza politica si mostra matura agli occhi del Paese. In questa fragile cornice, il Movimento a mio avviso ha il dovere di partecipare, ascoltare e di assumere poi una posizione sulla base di quello che i parlamentari decideranno. Siamo la prima forza politica in Parlamento - spiega - ed il rispetto istituzionale viene prima di tutto".

Anche Silvio Berlusconi torna a parlare e promuove ufficialmente l'indicazione data da Sergio Mattarella. "La scelta del presidente della Repubblica - dice il Cavaliere - va nella direzione che abbiamo indicato da settimane: una personalità di alto profilo istituzionale attorno alla quale si possa tentare di realizzare l'unità sostanziale delle migliori energie del Paese". Parole accolte da un applauso nel corso dell'assemblea del gruppo azzurro a Montecitorio. Un segnale che dimostra come in Fi il sostegno a Draghi sia prevalente. Il leader di Forza Italia invia all'ex governatore una richiesta, però: "Ho parlato di governo dei migliori ed è ovvio attendersi una squadra di governo di profilo adeguato".

L'ex premier non rinuncia in ogni caso a cercare di difendere l'unità della coalizione: "Continueremo a confrontarci con gli altri leader di centrodestra, convinti dell'importanza di preservare l'alleanza". La Lega intanto fa sapere di essere "disponibile e interessata a discutere di tasse, grandi opere, difesa dei confini, aiuti concreti per famiglie e imprese" ma senza "insulti" e senza "una riedizione del governo Conte con gli stessi ministri e un premier diverso". Il leader IV Matteo Renzi invece è certo che "Draghi la prossima settimana avrà la fiducia".

Intanto, il Quirinale segue con attenzione l'evoluzione della situazione politica dopo l'incarico a Mario Draghi. In queste ore al Colle si registra un moderato ottimismo sulla possibilità di una soluzione della crisi. Il Capo dello Stato ha anche apprezzato sia il gesto che le parole pronunciate da Giuseppe Conte sull'incarico a Draghi poco prima dell'inizio delle consultazioni del premier incaricato, alle quali il Colle non ha posto limiti temporali.

LE CONSULTAZIONI

Hanno preso il via le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato. I primi a essere ricevuti a Montecitorio sono i rappresentanti di Azione, +Europa, Radicali italiani del Gruppo Misto Camera e quelli di +Europa, Azione del Gruppo Misto Senato.

Domani, dalle 11, è la volta delle Autonomie, di LeU, Iv, Fdi, Pd e Fi. Si chiude sabato dalle 11 con la Lega e M5S. Gli incontri hanno durata di mezzora o di un'ora a seconda del peso dei partiti.

