Tamponi molecolari in netto calo, il virologo Broccolo: "Quelli rapidi non rilevano le varianti del Covid"

I test antigenici rapidi? Secondo il virologo Francesco Broccolo, dell'Università di Milano Bicocca sono armi spuntate per combattere la circolazione delle varianti del virus SarsCoV2: sono infatti progettati per riconoscere gli antigeni della proteina Spike, ossia la proteina del virus nella quale si concentra la maggior parte delle mutazioni che finora hanno dato origine alle varianti.

"I test antigenici riconoscono il virus nativo e non ci sono al momento dati disponibili per verificare se questi siano in grado di riconoscere la proteina S modificata delle varianti", rileva il virologo.

Per questo, osserva, "per identificare e tracciare le varianti è necessario fare i molecolari. È sul tampone molecolare ad alta carica che si possono ricercare le nuove varianti con il sequenziamento".

Un allarme in più se si considera che i test molecolari si sono ridotti in tutte le regioni a partire dal 15 gennaio scorso, quando i test antigenici sono stati considerati con i molecolari nel conteggio complessivo, all'interno del bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Già ieri Broccolo aveva avvertito: considerando la minore sensibilità dei test antigenici rapidi (tasso di positività medio 0,8%) rispetto ai molecolari (tasso di positività medio 8%), il risultato è che "stiamo facendo una fotografia sbagliata del quadro epidemiologico italiano: stiamo parlato tutti i giorni di una discesa che non c'è". Secondo il virologo, in alcune regioni l'arrivo dei test rapidi è stato irrilevante, ma altre "sono invece andate a erodere molto i test molecolari", come hanno fatto Piemonte (37,2%) e Sicilia (37,1%).

