Crisi di governo, Grillo: "Leali a Conte, no a Draghi". Lezzi: "Non voteremo la fiducia"

Su Mario Draghi i gruppi M5S rischiano di spaccarsi definitivamente. Tanti i "no" a Draghi già arrivati, anche da esponenti di spicco come Crimi, Riccardo Fraccaro, Paola Taverna e l’ex deputato Alessandro Di Battista, che per primo ha messo nero su bianco il suo stop all’ipotesi Draghi.

Tra i big l’unico che vuole attendere è il viceministro uscente Stefano Buffagni, che tuttavia dovrebbe allinearsi alla volontà della maggioranza pentastellata.

Ma oggi Beppe Grillo avrebbe espresso ad alcuni big del M5S di essere "leali a Conte, no a Draghi". Sulla stessa linea la senatrice M5S Barbara Lezzi che su Facebook ha scritto: "È sufficiente ripercorrere le dichiarazioni delle ultime settimane per individuare chi ha invocato Draghi e chi ha dichiarato 'con fuori Conte, si può parlare di tutto'. Si tratta di Renzi, Berlusconi e Salvini. Persone che hanno dato prova di quanto tengano solo alla moltiplicazione delle proprie poltrone e al proprio potere. Sono gli stessi che hanno accusato i parlamentari del M5S di essere poveracci senza arte né parte pronti a ingoiare di tutto pur di non andare a votare. Abbiamo dimostrato esattamente il contrario. Il M5S non voterà la fiducia a Draghi".

