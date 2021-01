Busta con un proiettile all'ex presidente del Senato Renato Schifani

Una busta contenente un proiettile è stata recapitata all’abitazione romana di Renato Schifani, senatore di Forza Italia ed ex Presidente del Senato.

Schifani, che dallo scorso novembre è consigliere politico di Silvio Berlusconi, era già stato oggetto di intimidazioni a luglio 2020, con una lettera, recapitata a Palazzo Madama, che minacciava: "Farai una brutta fine presto. Presto ti faremo fuori. Morirai fra mille dolori, la tua fine è vicina, raccomandati l’anima a Dio".

"Esprimo la mia solidarietà personale e quella dell’Assemblea regionale siciliana, al senatore Renato Schifani per le ennesime minacce ricevute nella sua abitazione romana dove gli è stata recapitata una busta con all’interno un proiettile. Ribadisco che il senatore Schifani, che da qualche tempo è consigliere politico del Presidente Berlusconi, è un’icona delle istituzioni, cosa che, evidentemente non piace a qualcuno. Confido che gli inquirenti al più presto possano risalire all’autore della lettera minatoria". Lo scrive in una nota il Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.

