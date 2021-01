Di Maio: "Senza maggioranza scivoliamo verso il voto. Tra Conte e Renzi scegliamo il premier"

"O nei prossimi giorni si trova la maggioranza, altrimenti sono il primo a dire che stiamo scivolando verso il voto". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Mezz'ora in più su Rai3. "Solo che in tempi normali si poteva votare anche ogni anno, in questi tempi ci giochiamo Recovery, vaccini e futuro della ripresa economica", ha aggiunto. Ma "se non ci sono i voti adesso non ci sono neanche per il Conte ter".

Se da Italia Viva "non si ritira la sfiducia non ci saranno presupposti per il dialogo", ha proseguito Di Maio."Se ci sono forze politiche che si vogliono avvicinare a questo governo ben venga - ha detto - ma se dev'essere qualcosa di raccogliticcio sono il primo a dire andiamo al voto".

"Abbiamo già detto a Renzi che se staccava la fiducia non ci sarebbero stati i presupposti per il dialogo. Lo ha detto anche Conte. Tra Renzi e Conte scegliamo Conte", ha aggiunto, interpellato sulla possibilità di riprendere il dialogo con il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

