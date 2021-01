Governo, Conte alle 18.30 al Quirinale da Mattarella

Il premier Giuseppe Conte dovrebbe recarsi, a quanto si apprende, alle 18.30 al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il colloquio avverrà all'indomani del voto di fiducia in Senato sulle comunicazioni del premier sul governo.

Intanto in un vertice in videoconferenza con il premier Giuseppe Conte i capi delegazione e leader dei partiti di governo avrebbero concordato di andare avanti con il percorso di rafforzamento della maggioranza e di scrittura del nuovo patto di legislatura. Nella riunione, a quanto viene riferito, non si sarebbe indicato un termine per concludere questo processo.

