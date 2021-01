Governo, Conte cerca a fiducia in Senato: 153 voti certi, chi sono gli indecisi e cosa può succedere

Il conto alla rovescia in Senato è carico di tensione. Il premier Conte è alla ricerca dei voti che gli consentano di contare su una maggioranza affidabile, ma quelli certi al momento sono 153, anche se altri senatori sono incerti e in particolare in queste ore si rincorrono le voci su alcuni senatori di Fi, tra i 2 e i 4, che potrebbero votare per il governo.

"Al Senato ci saranno 158 voti", è la previsione di Bruno Tabacci, uno dei tessitori della stabilità della legislatura. E sarebbe un traguardo auspicato probabilmente da Conte. Dopo l'intervento del premier, è cominciato il dibattito al Senato. E si stanno chiarendo le posizioni in campo: dopo il sì di Pier Ferdinando Casini e di Mario Monti, il "vedremo" del Psi Riccardo Nencini, che però dovrebbe astenersi, ha spento le speranze della maggioranza Emma Bonino.

"Ci serve un governo forte e responsabile e quello di Conte non lo era prima e non lo sarà dopo. Per questo non gli voterò la fiducia", spiega l'ex commissario europeo. Dice sì l'ex M5s Maurizio Buccarella che finora non aveva dichiarato dichiarato il voto.

Sono 153 i sì ad ora ritenuti certi per la maggioranza: 91 M5s (senza Castiello), 35 Pd, 4 senatori del Maie, 6 di Leu più Sandro Ruotolo, 7 delle Autonomie, i senatori a vita Elena Cattaneo, Liliana Segre, Mario Monti. E ancora, dal Misto: Sandra Lonardo, Tommaso Cerno, gli ex M5s Maurizio Buccarella, Gregorio De Falco, Lelio Ciampolillo e Luigi Di Marzio anche se gli ultimi due non hanno confermato.

Ma anche se Antonio Tajani si dice "tranquillo" garantendo che "Fi è compatta sul no", contatti sarebbero in corso per convincere alcuni senatori azzurri. Conferma l'astensione invece Italia Viva, convinta che il gruppo voterà compatto al Senato e non ci saranno crepe come invece successo alla Camera. Resta nell'alveo di centrodestra l'Udc, oggi presente all'ennesimo vertice di centrodestra che accusa il premier di trasformismo. Ma la senatrice Binetti non è così tranchant: "Oggi voto no ma non si può essere manichei, mai dire mai.

TUTTI GLI SCENARI

Fiducia con oltre 160 voti

I 161 voti a favore corrispondono alla maggioranza assoluta, ma è un'opzione che al momento appare molto distante. In questo caso il governo potrebbe andare avanti con pieno sostegno.

Per Conte a favore tra 155 e 160 voti

In questo caso Conte avrebbe meno certezze della maggioranza assoluta, ma potrebbe continuare la sua azione di governo sperando di conquistare altri senatori strada facendo. Riuscire a raggiungere quota 155 per il premier sarebbe comunque un buon traguardo, già auspicato alla vigilia.

Voti a favore di Conte tra 150 e 154

In questo caso la maggioranza sarebbe così relativa da mettere a rischio l'azione di governo. Probabilmente il premier andrebbe avanti, ma sarebbe strettamente legato alle richieste di Italia viva.

Meno di 150 voti

In questo caso, anche se nella storia della Repubblica, ci sono stati diversi governi che sono andati avanti con un ridotto sostegno, per Conte sarebbe davvero un'impresa riuscire a continuare.

