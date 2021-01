Crisi di Governo, dopo il colloquio al Quirinale Conte apre a un patto con Renzi

È pomeriggio quando si smuovono le acque della crisi. Il premier sale al Colle ufficialmente per parlare con Sergio Mattarella del Recovery plan, ma il colloquio è destinato a cambiare segno alla dichiarazione di guerra del premier di ieri: mai più con Renzi se Iv ritira le ministre e alla conta in Parlamento, dove forse si sarebbero appalesati dei responsabili per far proseguire l'azione di governo.

Non è più così quando Conte esce dal Quirinale, dopo l'ennesimo invito del Presidente a costruire e subito, ad "uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell'allarmante situazione causata dalla pandemia".

Il premier recepisce e prima di entrare a Palazzo Chigi spazza via ogni ipotesi di governi appoggiati a deboli stampelle, che non piacevano al Colle. Sul tavolo - senza che Conte e Renzi si siano mai incontrati per un chiarimento definitivo - restano solo due opzioni: un patto di legislatura che rafforzi la maggioranza anche con Iv o, nella scellerata ipotesi a molti sgradita che tutto precipiti, il voto.

Il pallino ora torna in mano a Renzi e si aspetta con il fiato sospeso di capire che farà il rottamatore, che sembra intenzionato comunque al ritiro delle sue ministre.

Ma intanto Conte parla chiaro: il governo va avanti "solo con il sostegno di ciascuna forza di maggioranza", il premier si augura che non si arrivi alle dimissioni delle ministre" e Iv si metta al "lavoro per un patto di fine legislatura" dove tutti lavorino in modo "leale e costruttivo" con una "maggiore coesione della maggioranza". Tutta, Italia Viva inclusa.

Conte lo dice e lo ridice: "Lavorerò fino all'ultimo giorno e all'ultima ora per rafforzare la coesione della maggioranza, nell'interesse dei cittadini la cui sofferenza viene prima di tutto". Affossata definitivamente l'idea di andare avanti con un governo che "prende un voto qua e uno là, perchè un governo deve avere una solida maggioranza, altrimenti non si possono fare azioni incisive".

Parole pienamente condivise dal Movimento Cinque Stelle (dopo che Beppe Grillo aveva parlato al mattino di un governo "di tutti" ma con Conte) e sulle quali arriva subito l'endorsement del segretario del Pd Nicola Zingaretti, che insieme ai dem ha incessantemente mediato e ora parla di "massimo impegno" per un "patto di legislatura e per il bene dell'Italia".

