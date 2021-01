Udc, Andrea Aiello nominato coordinatore politico a Palermo

Andrea Aiello, già consigliere ed assessore provinciale, attuale vicepresidente della quinta circoscrizione di Palermo, è stato nominato nuovo coordinatore politico dell'Udc per la città di Palermo.

"Sono molto felice per la nomina di Andrea - dice in una nota il coordinatore regionale Udc Decio Terrana- Stiamo continuando a crescere ovunque con tantissimo entusiasmo, tanti professionisti hanno grande voglia di mettersi in gioco per il proprio territorio e di trasmettere i valori moderati dell'Udc Italia".

