Nuovo Dpcm: verso lo stop allo spostamento fra regioni e all'asporto dai bar dopo le 18

AGGIORNAMENTO DELLE 19.42. Sulle soglie dei parametri che decreteranno i colori delle zone e sulla durata del nuovo Dpcm che sarà in vigore dal prossimo 16 gennaio si deciderà dopo il vertice con le regioni e le comunicazioni al Parlamento del ministro della Salute, Roberto Speranza, il prossimo 13 gennaio. E' quanto si apprende al termine della riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione in vista del prossimo Dpcm.

AGGIORNAMENTO DELLE 19.40. Confermato il coprifuoco alle 22 e si inizia ad inserire la zona bianca. E' quanto si apprende al termine della riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione in vista di due nuovi provvedimenti, che saranno probabilmente un Dl e un Dpcm.

AGGIORNAMENTO DELLE 19.29. Nuova stretta dal Nuovo Dpcm. Fra le proposte emerse nel corso della riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione della maggioranza e il ministro Francesco Boccia sul nuovo dpcm con le misure anti contagio da Covid, c'è il divieto di spostamento anche tra le regioni gialle; la proroga dello stato di emergenza; l'introduzione della fascia bianca per i territori a basso indice di contagio; l'ingresso automatico in fascia rossa; il divieto di asporto dai bar dopo le 18 a partire dal 16 gennaio.

Sul tavolo anche la chiusure di palestre e piscine, almeno fino alla fine di gennaio, impianti di sci fermi soprattutto nelle regioni nelle quali si è deciso di non riaprire le scuole e musei aperti, almeno nelle zone gialle.

***

Nel pomeriggio di oggi il premier Giuseppe Conte ha convocato i capi delegazione della maggioranza in vista del nuovo dpcm per il contrasto al Covid. All'incontro con Alfonso Bonafede (M5s), Dario Franceschini (Pd), Roberto Speranza (Leu) e Teresa Bellanova (Iv) prenderanno parte anche il ministro Francesco Boccia e sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

Dovrebbe arrivare venerdì prossimo il nuovo dpcm con le misure anti pandemiche: è prevista la conferma delle attuali misure mentre si stanno valutando nuove restrizioni. Le misure attualmente in vigore scadono il 15 gennaio e domattina è in programma un incontro con le Regioni in vista del nuovo dpcm.

Divieto di spostamento tra le Regioni gialle, proroga dello stato di emergenza, fascia bianca, entrata automatica in fascia rossa, aperture e divieti a partire dal 16 gennaio: sono i temi in discussione in queste ore. Le palestre dovrebbero rimanere chiuse a gennaio anche se si attende l’incontro tra il ministro Vincenzo Spadafora e il Cts del 12 gennaio per stabilire eventuali deroghe per le lezioni individuali.

Tra le questioni da affrontare c’è anche lo stato d’emergenza che il governo vorrebbe prorogare soltanto per tre mesi (fino al 30 aprile) per poi valutare se chiedere al Parlamento una nuova proroga.

IN AGGIORNAMENTO

