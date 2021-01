Scuola, dalla zona gialla alla zona rossa: il ministero detta le regole per il rientro in classe

Torna a suonare la campanella domani per alcuni studenti in Italia, dopo le festività natalizie. In particolare, dal 7 al 16 gennaio la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado continuano ad operare secondo quanto stabilito dal DPCM 3 dicembre 2020.

Scuola in zone gialle e arancioni

100% in presenza per i servizi educativi, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado, integralmente a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado

Scuola in zone rosse

100% in presenza per i servizi educativi, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado, integralmente a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado

Scuola secondaria di secondo grado dal 7 al 9 gennaio

Nei giorni 7, 8 e 9 gennaio, l’attività didattica si svolge "a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche".

Resta ferma comunque, per tutte le istituzioni scolastiche e per l'intero periodo, "la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali". Lo scrive il capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, Marco Bruschi, agli Uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici, comunicando il contenuto del decreto-legge del 5 gennaio su "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19".

In particolare, l’articolo 4 determina disposizioni dedicate alla "Progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza" in vista della ripartenza dopo la pausa di Natale.

Scuola secondaria di secondo grado dall'11 al 16 gennaio

Dal giorno 11 al 16 gennaio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado nelle regioni "gialle" e "arancioni" "adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca l’attività didattica in presenza", fermo restando, anche in questo caso e nel caso delle regioni "rosse" dove l'attività è prevista al 100% a distanza, "la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali".

Il Ministero raccomanda che "in una lettura sistematica delle disposizioni vigenti, la ripresa dell’attività in presenza per almeno il 50% della popolazione studentesca dovrà essere realizzata secondo le azioni delineate dai piani operativi derivanti dall’attività dei "tavoli prefettizi", di cui al dPCM 3 dicembre 2020, che hanno provveduto a coordinare le esigenze delle istituzioni scolastiche e dei servizi di trasporto sui territori di competenza, proprio in vista della ripresa della scuola in presenza".

Resta inteso, conclude il capo dipartimento del Ministero, "che sono da osservarsi le eventuali diverse determinazioni più restrittive deliberate dalle Regioni e dagli Enti locali nell’esercizio delle rispettive competenze".

