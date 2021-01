Morta Emilia De Biasi, ex senatrice del Pd

Morta, all’età di 62 anni, Emilia De Biasi, ex senatrice Pd. Originaria di San Severo (Foggia), viveva a Milano. E' stata senatrice della Repubblica, responsabile tematica Salute e nuovo welfare nella segreteria regionale lombarda dei dem e membro della direzione nazionale del Pd e della direzione milanese e lombarda.

"La scomparsa di Emilia De Biasi mi addolora profondamente. Siamo state colleghe in parlamento per dieci anni e ho imparato allora ad apprezzarla per la sua intelligenza, il suo senso dell’humor, la sua cultura e la sua coerenza politica. Emilia si è impegnata su tanti versanti, dalla parità di genere alla cultura e infine la salute, tema che l’aveva davvero appassionata enormemente. Perdiamo con la sua scomparsa la presenza e il lavoro di una donna di grande valore e qualità. Alla sua famiglia le mie condoglianze più profonde", dichiara in una nota la sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa.

"Emilia se ne è andata. Ci siamo svegliate con questa terribile notizia e fatichiamo ancora a crederci. Perchè Emilia De Biasi era una forza. Appassionata, si era occupata a lungo di cultura nella sua città tanto amata, Milano, e in Parlamento, poi di salute". Lo scrive su Facebook Cecilia D’Elia, portavoce della Conferenza nazionale delle democratiche.

