Renzi non farà il ministro e attacca il governo: "Disastro Covid in Italia. Chi è Arcuri, Superman?"

"Noi in Italia abbiamo qualche problema in più, la maglia nera del rapporto fra morti e popolazione, con un livello di decessi inaccettabile, non andiamo benissimo con i vaccini. In termini tecnici la situazione è un disastro". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a Quarta Repubblica, su Rete 4.

"La situazione è seria a livello internazionale, l’epidemia c'è in tutto il mondo e la situazione drammatica è ovunque, ma in Italia abbiamo qualche problema in più, abbiamo un livello di decessi inaccettabile, non andiamo benissimo sul vaccino e davanti a questo i patrioti danno tutti una mano", ha detto il leader di Italia Viva. "Abbiamo bisogno di milioni di vaccini e dobbiamo fare dieci volte meglio - ha aggiunto - questo vale per la destra e la sinistra. Bisognerebbe inchinarsi davanti ai ricercatori".

Poi l'attacco al commissario per l'emergenza: "Chi è Arcuri, Superman? Le mascherine le gestisce Arcuri, i vaccini Arcuri, gli facciamo condurre anche questa trasmissione?".

Poi Renzi, in merito al rimpasto di governo sottolinea: "Ma certo che non faccio ministro, si rende conto se dopo tutto questo casino mi metto d’accordo con Conte per fare il ministro?".

