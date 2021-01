Open Arms, il 9 gennaio Salvini al tribunale di Palermo: "Vado sereno e orgoglioso"

«Il 9 gennaio mattina sarò in Tribunale a Palermo per un altro processo per sequestro di persona, per aver rallentato lo sbarco di migranti irregolari da una nave spagnola. Per l’accusa di sequestro di persona sono previsti fino a 15 anni di carcere: sapete perchè? Perchè la nave spagnola Open arms si rifiutò di andare in Spagna, nonostante il governo spagnolo offrì due porti. A processo vado io e ci vado tranquillo e sereno e orgoglioso di aver difeso i confini italiani, lascio giudicare al giudice ma non ritengo di aver sequestrato nessuno e ritengo di aver difeso il mio paese». Lo ha detto Matteo Salvini in diretta facebook, ricordando che il prossimo 9 gennaio si svolgerà a Palermo il processo sulla vicenda della Open arms, relativa all’agosto del 2019, quando il leader della Lega era ministro dell’Interno.

