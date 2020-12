Renzi: "Governo avanti? Solo se c'è un progetto"

«Se si va avanti, si va avanti su un progetto. Ora la palla sta al governo: noi abbiamo solo detto la verità». Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi nella dichiarazione di voto sulla manovra in Senato. Parlando del Recovery fund afferma: «Abbiamo detto cose che non diceva nessuno e oggi sono patrimonio condiviso. Venti giorni fa siamo stati etichettati come irresponsabili. Un grande statista ebbe modo di scrivere: «quando si dice la verità non c'è da dolersi di averla detta, perché la verità è illuminante».

«Il 2020 - afferma Renzi - ci consegna un quadro internazionale nel quale possiamo riconoscere due vincitori e due vinti: ha vinto la scienza, grazie scienza, perché se non vi fosse stato un gigantesco investimento nella farmaceutica non avremmo prospettiva di speranza, il fatto che vi sia un vaccino in tempo record è un fatto storico. Mi piace pensare che nella corsa al vaccino siano arrivati primi due scienziati turchi stabiliti in Germania. È la storia di un grande Paese che accoglie un’immigrazione di qualità e ne fa uno strumento di competitività. Dovrà accadere in Italia perciò insistiamo nel fare di questo Paese il luogo del capitale umano come ha fatto la Germania, che oggi ha il quintuplo dei vaccinati dell’Italia. Bisogna investire in risorse nuove. Questo è il punto, non una paginetta giustizialista».

