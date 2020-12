Rimpasto di governo, Di Maio: "Senza Conte si va al voto"

"Alcuni continuano a parlare di rimpasto ma quando si apre una crisi non si può sapere come finirà. E l'esito potrebbe essere quello di andare al voto". Lo afferma in un’intervista al Fatto Quotidiano il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Sento parlare di rimpasto controllato - aggiunge - ma non c'è nulla di controllato quando si aprono processi del genere. Qualsiasi azione per provare a rimuovere Conte porterebbe alle urne".

In merito a un possibile ritorno al voto in tempi brevi, il ministro ricorda che "decidere spetta al presidente della Repubblica, e questo va sempre premesso. Dopodichè sento parlare di rimpasto controllato, ma non c'è nulla di controllato quando si aprono processi del genere. Qualsiasi azione per provare a rimuovere Giuseppe Conte porterebbe alle urne". ITALPRESS

