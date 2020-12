Nino Minardo nuovo segretario della Lega in Sicilia

Matteo Salvini avvia l’annunciata 'rivoluzione' sui territori. Il segretario leghista ha cambiato otto responsabili regionali del partito, assicurando che si tratta di un primo round e che presto procederà a modifiche in tutte le regioni.

In Alto Adige Giuliano Vettorato, secondo vice presidente della Provincia, prende il posto di Maurizio Bosatra; in Friuli Venezia Giulia, l’eurodeputato Marco Dreosto quello di Massimiliano Fedriga, eletto governatore; nel Lazio, l’ex sottosegretario Claudio Durigon sostituisce Francesco Zicchieri; in Puglia, il senatore Roberto Marti succede a Luigi D’Eramo; in Sicilia, il deputato di Modica Nino Minardo guiderà il partito al posto del senatore del Varesotto Stefano Candiani.

Cambio anche in Toscana, dove il deputato di Grosseto Mario Lolini sostituisce il bergamasco Daniele Belotti, in Trentino, il deputato Diego Binelli arriva dopo Mirko Bisesti, infine in Veneto, il deputato 28enne di Camposanpietro Alberto Stefani, nel padovano, raccoglierà il testimone di Lorenzo Fontana.

«Ringrazio tutti i responsabili regionali uscenti, che hanno contribuito alla crescita della Lega da Nord a Sud, con centinaia di nuove sedi aperte e più di 100mila tesserati in tutta Italia», commenta Salvini. «Numeri mai raggiunti prima. Nell’ottica di fare sempre di più e sempre meglio, come annunciato da mesi è necessario un rinnovo degli incarichi: buon lavoro ai nuovi coordinatori - aggiunge -. L’ambizione è avere un partito sempre più inclusivo e radicato, pronto per aiutare famiglie e imprese dopo un anno drammatico. Tutti i segretari uscenti, anche grazie all’esperienza maturata, saranno chiamati a svolgere altri importanti incarichi».

Nessun cambio al vertice, al momento, in Lombardia, Liguria e Piemonte, le regioni in cui si registravano le maggiori resistenze degli attuali coordinatori a lasciare. Fondata da Umberto Bossi nel 1982, la 'potente' Lega lombarda, dalla cui costola nel 1991 il senatur fece nascere la Lega Nord, federandola con gli altri movimenti autonomisti, è attualmente guidata dal deputato Paolo Grimoldi. Mentre i coordinatori in Piemonte e in Liguria sono, rispettivamente, il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari e l’ex sottosegretario alle Infrastrutture Edoardo Rixi.

© Riproduzione riservata