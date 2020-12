Regione, maxi manovra da 563 milioni: trovati i fondi per i forestali siciliani

Una maxi-manovra da 563 milioni e mezzo, approvata in giunta giovedì dal governo regionale: nel conto, come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, ci sono 480 milioni di minori entrate fiscali da coprire e 83 milioni di maggiori spese da finanziare.

Fra le spese da finanziare ci sono soprattutto quelle legate a varie categorie di personale. In primis quelle per i forestali: sugli stagionali piovono 33 milioni per completare il budget del 2020. E poi la giunta ha trovato i fondi aggiuntivi per il personale degli enti parco (3 milioni e 349 mila euro) e per quello delle riserve naturali (un altro milione e 292 mila euro).

Al Fondo Pensioni della Regione vanno altri 9,8 milioni per le buonuscite e 1,7 per tutte le altre spese. L’Irsap avrà altri 2 milioni per i propri dipendenti. Per il personale della vecchia fiera del Mediterraneo di Palermo pronti 335 mila, che anche in questo caso si aggiungono al budget approvato con la Finanziaria di aprile. Un milione va alle imprese dei Comuni dichiarati zona rossa durante la seconda ondata della pandemia di Covid.

