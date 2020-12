Manovra: ok al fondo da 1 miliardo nel 2021 per lo stop dei contributi degli autonomi

Anno bianco per gli autonomi e i professionisti: la commissione Bilancio della Camera ha approvato all’unanimità l’emendamento alla manovra che finanzia con un miliardo per il 2021 lo stop al pagamento dei contributi previdenziali per le partite Iva. La proposta di modifica è a prima firma Garavaglia (Lega) e sottoscritto da tutti i partiti.

È stato anche approvato in commissione Bilancio della Camera l’emendamento alla manovra, riformulato, che stanzia 20 milioni di euro per il potenziamento di progetti finalizzati alla valorizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, per migliorare l’occupabilità dei giovani diplomati.

Inoltre, cinquanta milioni nel 2021 per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura delle mamme al rientro dal parto: è lo stanziamento previsto da un emendamento alla manovra contenuto nel pacchetto di propose riformulate al vaglio della commissione Bilancio della Camera. Viene anche rifinanziato per il 2021 e il 2022, almeno parzialmente, il reddito di libertà per le donne vittima di violenza e che versino in condizioni di povertà: un emendamento alla manovra stanzia due milioni di euro nel biennio. Previsti inoltre 2 milioni l’anno per tre anni, dal 2021, per psicologi nelle carceri con l’obiettivo di rieducare gli autori dei reati in particolare sempre contro le donne.

Infine, arrivano cinquecento mila euro, nel 2021, per finanziare le attività di associazioni che prestino assistenza psicologica, psicosociologica in tutte le forme a favore dei genitori che vivono gravi disagi sociali e psicologici in relazione al lutto per la perdita dei propri figli.

© Riproduzione riservata