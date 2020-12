Dl ristori, autorizzata la stabilizzazione degli ex Pip di Palermo

E’ stata autorizzata la Regione siciliana la stabilizzazione di personale con contratto di lavoro atipico bacino Pip-Emergenza Palermo. La misura è contenuta nel dl Ristori, che, nelle more della procedura, consente agli enti locali di proseguire i rapporti di lavoro con questo personale. Sul dl il Governo ha ottenuto nella serata di ieri la fiducia, con 154 voti a favore e 122 contrari.

Nel dl ristori è contenuto anche uno stanziamento di 500mila euro per le famiglie dei pescatori di Mazara del Vallo prigionieri in Libia. Si prevede che le risorse del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori siano destinate anche, nel 2021, al sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all’impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari, nel limite appunto di 500mila euro nel prossimo anno.

© Riproduzione riservata