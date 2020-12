La teoria del deputato di Italia Viva: "Meridionali più resistenti al Coronavirus perché sono africani bianchi"

"Il Covid mi è durato un giorno. Il motivo? Sono calabrese: i calabresi sono più forti perché geneticamente resistono di più, siamo africani bianchi". Parola di Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva lombardo ma di origini calabresi.

Intervenuto a La Zanzara, il parlamentare ha spiegato la sua teoria su una presunta immunità al coronavirus da parte degli africani. "Gli immigrati sono più forti di noi - detto -: fatemene vedere uno in ospedale col Covid-19, non ce ne sono, non si contagiano, non hanno niente. Io che sono calabrese sono più forte, ho avuto il Covid e mi è durato un giorno, è tutta una questione genetica". E ancora: "I calabresi sono più forti perché geneticamente resistono di più, siamo africani bianchi".

