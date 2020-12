Frizioni nel centrodestra. Meloni: "Salvini vuole elezioni o tornare con M5s?"

Salvini ha poi spiegato di immaginare un esecutivo di centrodestra con chi "si è rotto" di stare in maggioranza. "Ho visto la correzione e mi ha parzialmente tranquillizzato - interviene Meloni - ma continuo a non capire diverse cose. Chiederò magari già domani a Matteo, quando ci vedremo per presentare le proposte unitarie del centrodestra sulla legge di Bilancio, cosa intendesse. E confido che ci chiariremo, come sempre".

Ma la numero uno di FdI resta polemica con l’alleato leghista. "Per la coalizione è stato un passo indietro. Proprio nel momento in cui il centrodestra mostra compattezza sul Mes, supera divisioni interne, si presenta compatta per ottenere ascolto e risultati su proprie proposte nella lotta contro il Coronavirus, perchè aprire a un colloquio in solitaria con Conte, facendo il gioco della maggioranza, che ha come unica intenzione quella di dividerci?", si chiede. "È da mesi che tentano di farlo e finora non siamo mai caduti nella trappola".

Salvini è convinto che non sia questo il momento di andare al voto e Meloni dichiara al Corriere: "Ma non è impossibile votare. Questa è da sempre la tesi della sinistra, che ha il terrore di perdere. Ma è una tesi strumentale che noi non abbiamo mai avvalorato. Impossibile è continuare con un governo che si divide e tutto e litiga per le poltrone mentre il Paese rischia tra pochi mesi la chiusura di aziende, milioni di cittadini disoccupati, il tutto in piena pandemia". AGI

