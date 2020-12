Coronavirus, la nuova sfida di Francesco Cascio: medico in prima linea negli screening

La nuova sfida dell'ex presidente dell'Ars Francesco Cascio si gioca nel campo dei controlli nell'emergenza Coronavirus. Dopo essere tornato a fare il medico in servizio a Lampedusa, ora è referente dell’Asp per l’organizzazione delle attività di screening.

Chiusa la carriera politica durata oltre 20 anni come parlamentare regionale e nazionale, ma anche come assessore regionale nelle file di Forza Italia e come numero uno a Palazzo dei Normanni, sarà ora impegnato in prima linea nella dura battaglia contro il Coronavirus. E tra i suoi primi appuntamenti, come spiega Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, c'è la gestione dei rientri nell'Isola a ridosso delle vacanze di Natale.

"Abbiamo già preparato il piano che prevede i controlli all’aeroporto di Punta Raisi, al porto e alla stazione ma adesso si tratta di operare affinché tutto funzioni alla perfezione".

