Mini rimpasto alla Regione, ci saranno almeno due nuovi assessori: i nomi

Mini-rimpasto in vista alla Regione Siciliana. Forza Italia - come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia - sarebbe pronta a dare a Musumeci i nomi dei due nuovi assessori. La prossima settimana ci sarà un incontro decisivo tra il presidente della Regione e il leader dei berlusconiani, Gianfranco Micciché.

In uscita, il siracusano Edy Bandiera (oggi all’Agricoltura) e la messinese Bernadette Grasso (Personale) anche se ad essere sostituiti potrebbero essere più di due. Miccichè vorrebbe in giunta il trapanese ex parlamentare Tony Scilla. Musumeci non ha ancora dato l'ok per cui altra ipotesi è quella di Stefano Pellegrino assessore e ciò consentirebbe a Scilla di entrare in Parlamento in quanto primo dei non eletti. Tra i papabili anche Michele Mancuso.

