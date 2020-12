Coronavirus, Speranza: "Nella seconda fase vaccinati insegnanti e Forze dell'ordine"

Insegnanti e Forze dell'ordine saranno le categorie che verranno vaccinate nella seconda fase della campagna di somministrazione dell'antidoto anti-Coronavirus. Lo ha annunciato nel pomeriggio il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrando il Piano strategico per i vaccini Covid alla Camera.

Già stamattina, parlando al senato, aveva detto che per primi verranno vaccinati tutti coloro che lavorano negli ospedali e il personale e i pazienti delle Rsa. Con l’aumento della disponibilità di dosi di vaccino Covid "si inizieranno a sottoporre a vaccinazione le altre categorie di popolazione - ha precisato nel pomeriggio -, tra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali quali anzitutto gli insegnanti e il personale scolastico, le Forze dell’ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità".

"Abbiamo un’incidenza di 320 casi circa ogni 100.000 abitanti. Dobbiamo arrivare sotto i 50 casi ogni 100.000 abitanti. Per questa ragione le prossime festività vanno affrontate con estrema serietà, se non vogliamo nuove pesanti chiusure tra gennaio e febbraio", ha aggiunto.

"Ripeto ancora una volta un concetto per me basilare - ha sottolineato - senza consistenti limitazioni dei movimenti, un cambio sostanziale delle nostre abitudini e un rigoroso rispetto delle regole di sicurezza, la convivenza con il virus fino al vaccino è destinata al fallimento. Questa è la verità che è dinanzi a noi. In società fortemente sviluppate come la nostra, senza ridurre gli spostamenti e le occasioni di contagio, la convivenza con il virus è difficilmente realizzabile. Per questo - ha poi affermato -con il prossimo Dpcm dobbiamo continuare con misure chiare e rigorose, anche per non vanificare il lavoro fatto nelle ultime settimane".

