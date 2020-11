Coronavirus, Arcuri: "Nell'ultima decade di gennaio via alla somministrazione del vaccino"

"Nell’ultima decade di gennaio partiremo con la somministrazione delle prime dosi del vaccino". Lo ha ribadito il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, ad Agorà su Rai 3. "Abbiamo almeno 5 vaccini arrivati alla fine della sperimentazione delle famose 3 fasi, aspettiamo che l’ente di certificazione lo ammetta in commercio - ha precisato -, stiamo preparando la rete di distribuzione. Se come speriamo e pensiamo Ema e Aifa autorizzeranno, nell’ultima decade di gennaio partiremo con le somministrazione".

"Il ministro della Salute la prossima settimana presenterà il piano strategico per la più grande campagna di vaccinazione di massa che il Paese ricordi - ha ricordato - e se il Parlamento lo approverà, partiremo con la vaccinazione delle prime categorie".

