"Cura dimagrante" per il Bonus Sicilia: ad ogni impresa solo 2.155 euro

La Regione ai primi di settembre annunciò che a ogni microimpresa chiusa durante il lockdown di marzo e aprile sarebbero andati, attraverso un bando, circa 35 mila euro di contributi a fondo perduto. Ieri, allo scadere dei termini per il bando bis, sono state ricalcolate le cifre e stabilito, come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, che a ognuno degli oltre 58 mila imprenditori che hanno presentato la domanda andranno non oltre 2.155 euro. Più che bonus Sicilia, un contributo mancia e tutto dopo il flop del click day.

Adesso a ogni imprenditore andranno 2.155 euro circa che verranno erogati non appena l’elenco dei partecipanti sarà ufficiale e verranno verificati i requisiti di ciascuno: saremo a quel punto a fra fine novembre e metà dicembre, nel pieno del secondo semi-lockdown.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE