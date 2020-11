Ars, Lo Giudice lascia l'Udc e passa al Gruppo Misto: "Per fede ai valori di Sicilia Vera"

Il deputato all'Ars Danilo Lo Giudice ha lasciato l'Udc per passare al Gruppo Misto. "Lascio l’Udc per tenere fede ai valori di Sicilia Vera che hanno sempre ispirato la mia attività", ha spiegato aggiungendo che: "Il patto federativo siglato in occasione delle elezioni tra Sicilia Vera e l'Udc, purtroppo non ha visto alcuna concretezza rispetto all’azione quotidiana portata avanti fin qui da tutto il gruppo. Più volte anche nei mesi scorsi ho manifestato questo mio malessere, trovandomi spesso a dover prendere posizione in solitaria su tematiche molto importanti, percependo anche un certo imbarazzo".

"Nulla da dire - prosegue il parlamentare - rispetto ai colleghi, persone che stimo e che ringrazio comunque per il percorso fatto insieme, ma preferisco essere autonomo nell’azione quotidiana, portare avanti le battaglie che fin dal 2007 con Cateno De Luca, siamo riusciti a far approdare in Ars".

"Da qui - annuncia Lo Giudice - la scelta di iscrivermi al gruppo misto, avendo così la possibilità di valutare ogni singolo provvedimento per ciò che merita, consapevole che questa scelta possa rappresentare anche un rischio nell’ottica del prossimo appuntamento elettorale del 2022".

"Vedremo se in futuro ci saranno le condizioni per un patto federativo con partiti nazionali che si ispirano alla valorizzazione delle autonomie e dei palazzi municipali, altrimenti continueremo come sempre ad agire nell’esclusivo interesse della Sicilia e dei siciliani, portando avanti come sempre i valori del nostro movimento di Sicilia Vera", conclude il deputato regionale Danilo Lo Giudice.

