Coronavirus, Musumeci a Orlando dopo le polemiche: "Essenziale collaborare tra istituzioni"

"In tempo di pandemia, la collaborazione tra le istituzioni e il costante monitoraggio del territorio diventano essenziali anche per evitare ingiustificate paure e intervenire con efficacia e tempestività nelle criticità".

Lo hanno ribadito stamane il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia, nel corso di un confronto fra i due per fare il punto sulla situazione sanitaria, essenzialmente nella realtà metropolitana di Palermo.

Particolare attenzione è stata rivolta al sistema dei Pronto soccorso, al ruolo della medicina territoriale e dei laboratori privati, ai malati no-covid e alle possibili riconversioni ospedaliere. Musumeci e Orlando hanno sottolineato anche la positiva esperienza dello screening, da proseguire nelle scuole, e alla modalità "drive-in", avviata nel capoluogo regionale e allargata gradualmente al resto dei centri isolani.

"Il dialogo che ha coinvolto a Palermo e per le scuole di Palermo il Governo nazionale con i Ministri Azzolina e Speranza, la Regione col Presidente Musumeci e il Comune è il modello di collaborazione e sinergia che deve improntare l’azione dello Stato in questo difficilissimo momento di contrasto alla pandemia. Questo l’impegno dei Comuni a livello nazionale come a livello Regionale, dove è rispecchiato dalla collaborazione per lo screening di massa con i drive-in rivolto prioritariamente alondo della scuola". Lo dice il sindaco di Palermo e presidente di AnciSicilia Leoluca Orlando. "Proprio sulla scuola e sulla sua sicurezza, come sul potenziamento del sistema sanitario territoriale deve concentrarsi ora tale sforzo collaborativo, per frenare l’aumento dei contagi e alleggerire il peso sopportato dalle strutture ospedaliere e al personale sanitario, cui non si può chiedere di farsi ulteriormente carico della situazione", conclude Orlando.

