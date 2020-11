Covid, i sindaci siciliani del Pd: "Situazione fuori controllo". All'Ars mozione di sfiducia a Razza

Un lungo confronto sull'emergenza coronavirus e l’allarme lanciato dai sindaci siciliani del Partito Democratico, nell’incontro in videoconferenza, promosso dalla segreteria regionale.

“E’ emersa grande preoccupazione – afferma il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo – da parte di tutti i primi cittadini del Pd, dal comune più popoloso come ad esempio Trapani, a quelli più piccoli, per l’emergenza pandemica, soprattutto per i problemi legati alle inefficienze del sistema sanitario regionale che testimonia, ancora una volta, il fallimento del ‘piano a fisarmonica’ voluto dall’assessore Razza. E conferma l'assoluta inadeguatezza dell’assessore, incapace di pianificare l’ordinario e ancor di più di gestire l’emergenza”.

I sindaci puntano il dito contro quello che definiscono il "fallimento del ‘contact tracing’ e l’impossibilità di ricostruire fino alla fonte i contagi, il ritardo nei tamponi, la mancata attivazione degli ospedali covid, il mancato rafforzamento delle Usca e del personale medico e sanitario per fronteggiare l'emergenza, il caos che regna nelle Asp e negli ospedali con medici e infermieri sotto stress, cittadini e pazienti abbandonati con poche e confuse informazioni".

Il gruppo parlamentare PD ha così promosso una mozione di censura per chiedere la ‘sfiducia’ dell’assessore alla salute Ruggero Razza, e nel corso del dibattito, dice dopo l'incontro il capogruppo del PD all’Ars, Giuseppe Lupo, "sulla mozione porteremo dentro Sala d’Ercole le preoccupazioni e le richieste dei sindaci siciliani, esposti in prima linea nell'emergenza Covid19. Abbiamo anche chiesto al governo regionale un maggiore sostegno ai Comuni”.

© Riproduzione riservata