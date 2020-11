Renzi indagato su Open per finanziamento illecito ai partiti attacca: "È assurdo giuridico"

Matteo Renzi è iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Firenze nell’inchiesta sulla fondazione Open, che organizzava la Leopolda. Stessa situazione per Maria Elena Boschi e Luca Lotti, rimasto nel Pd dopo la scissione dell’ex premier, in quanto componenti del direttivo della fondazione. Ma Renzi non ci sta e attacca i Pm.

"Ci sono vari modi per replicare a quello che sembra un assurdo giuridico: io penso che a chi cerca la battaglia e la visibilità mediatica, bisogna rispondere con il diritto", dice, accusando i magistrati di apprezzare "più la ribalta mediatica che il giudizio di merito".

Le accuse della Procura di Firenze rientrano nell’inchiesta sulla Fondazione Open -ritenuta dagli inquirenti come una articolazione della corrente renziana del Pd - nella quale erano già finiti l’imprenditore Marco Carrai e l’avvocato Alberto Bianchi. Per gli inquirenti, nella fondazione Open sarebbero confluiti dal 2012 al 2018 oltre 7,2 milioni di euro in violazione delle norme sul finanziamento ai partiti. Fonti di Italia Viva esprimono «sorpresa e incredulità» per la scelta dei magistrati fiorentini in contrasto con le vedute della Cassazione, che aveva annullato il sequestro di documenti e pc a Marco Carrai, contestando la scelta dei pm di dare "per scontato" che Open fosse una articolazione del partito.

Ma tra le fila di Iv c'è chi si spinge oltre e nota la coincidenza per cui la contestazione a Renzi arriva proprio all’indomani dalla sua partecipazione al vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Renzi dice di voler lasciare la parola agli avvocati, ma davanti all’assemblea di Iv è durissimo. "L'inchiesta su Open è stata un danno di immagine pazzesco per noi di Italia Viva, che puntavamo al 10% dei consensi", afferma. Dalla magistratura, sostiene l’ex premier, "mi sarei aspettato una lettera di scuse e invece stamani arriva una convocazione in procura a tutto il cda di Open. Tra l’altro con un assurdo giuridico, considerato che la sentenza della Cassazione di pochi giorni fa andava in tutt'altra direzione. Credo che ci siano vari modi per replicare. Loro - sbotta - passano le informazioni alla Verità mentre noi pensiamo che la verità l’abbia detta la Cassazione. Purtroppo l’ansia di visibilità di qualcuno rischia di nuocere anche agli altri magistrati e sono in tanti a fare il loro lavoro onestamente. Noi le sentenze della Cassazione le leggiamo e crediamo anche di capirle". ANSA

