Sicilia zona arancione, Musumeci: "Sembra di essere su Scherzi a parte"

Non si ferma la polemica sull'individuazione della Sicilia come zona arancione dal nuovo Dpcm in vigore da domani. "Spero in una svista, in un errore di valutazione del Comitato Tecnico Scientifico. Sembra di essere su Scherzi a parte", ha detto Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana, in diretta nel corso del programma di Raiuno «Oggi è un altro giorno», condotto da Serena Bortone.

"Anche un bambino, se mette a confronto i dati della Sicilia con quelli di altre 6-7 regioni - ha aggiunto Musumeci -

si rende conto che si tratta di una grave sbavatura. Non protesto, la mia è amarezza. Questa decisione affrettata e superficiale incoraggia chi vuole andare in piazza".

