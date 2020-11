Nuovo Dpcm, a che ora parla Conte oggi in conferenza stampa?

Il premier Giuseppe Conte ha firmato ieri sera il nuovo Dpcm sulle misure restrittive anti-Covid. Dopo ore di attesa, il premier Conte ha annunciato che alle 20.30 sarà in diretta per la conferenza stampa.

Il premier Conte elencherà le nuove misure che scatteranno da subito per frenare la diffusione del coronavirus. Non sarà un lockdown totale, come successo a marzo, ma parziale o light secondo il modello tedesco.

Nel dpcm resta il regime differenziato che divide l'Italia in tre fasce di rischio di contagio. Intanto Palazzo Chigi ha fatto sapere che "tutte le nuove misure previste dall'ultimo dpcm - quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse - saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre. Lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività".

© Riproduzione riservata