Coronavirus, Speranza: "Dpcm forse domani, stop a feste private. Non ci sono condizioni per lockdown"

Stop alle feste private e più controlli in tutta Italia. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza da Fabio Fazio a "Che tempo che fa" su Rai3. Ci sono delle "cose essenziali - ha aggiunto - ed altre no. Speriamo di firmare il Dpcm già

domani sera. Siamo in un cambio di fase e bisogna stringere le maglie e nel Dpcm ci sarà un cambio di marcia anche con misure su aree più a rischio. Proviamo a giocare di anticipo per alzare il livello di attenzione. Non ci sono le condizioni per nessun

lockdown nazionale per nessun territorio. Le Regioni avranno la possibilità di agire su norme più restrittive".

Il 75% dei contagi avviene nelle relazioni familiari. "Si abbassa la guardia e ci si toglie la mascherina". Da qui la stretta sulle feste private, non solo tra giovani, e sugli assembramenti. "Questo vuol dire che con gli sconosciuti manteniamo le distanze, ma quando incontriamo persone con cui siamo in confidenza, parenti o amici, no. Quindi dobbiamo fare uno sforzo anche nelle relazioni più strette".

"Siamo in un cambio di fase - ha poi detto -. Dopo una serie di misure che hanno allargato le maglie della rete che avevamo costruito, ora siamo costretti a restringerle. Il prossimo Dpcm avrà questo significato: un cambio di marcia, per intervenire in alcune aree più a rischio".

"Proviamo a giocare d’anticipo per evitare situazioni più complicate - ha detto Speranza - Il quadro epidemiologico è molto peggiorato in Europa, i numeri sono cresciuti anche in Italia, ma sono decisamente inferiori rispetto ad altri Paesi, come Francia, Belgio, Spagna. L’Italia non è fuori da questo contesto, sarebbe folle pensare che il problema non ci riguardi".

