Nuovo Dpcm: multe per chi non indossa la mascherina, matrimoni a numero chiuso e orari limitati per i locali

Emergono nuovi dettagli sul nuovo Dpcm che dovrebbe essere approvato già domani, al massimo mercoledì, dal Governo. Appare scontato che entrerà in tutta Italia l'obbligo di mascherine all'aperto in tutta Italia, ma la vera novità sembra che il non rispettare questa misura comporterà maximulte da 400 a 3000 euro per chi sarà beccato senza il dispositivo di protezione individuale.

Un deterrente che, spiegano, potrebbe davvero la differenza nell'epidemia. In qualche Regione, come l'Emilia Romagna, è già in vigore una sanzione di questo tipo. A proposito, il nuovo Dpcm dovrebbe, in un certo senso, "limitare" il potere dei Governatori, come era successo ad esempio a maggio: l'obiettivo è che nessuno potrà fare di testa sua con ordinanze sparse e che a volte creano confusione