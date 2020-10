Coronavirus, Conte conferma: "Proporremo la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio"

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha confermato che "proporremo al Parlamento" una proroga dello stato di emergenza fino a tutto gennaio 2021.

Nella riunione tra il premier e i capi delegazione della maggioranza tenutasi ieri sera dopo il Consiglio dei Ministri si era ragionato - riferiscono fonti di governo - della possibilità di prorogare le misure sullo stato di emergenza fino al 31 gennaio del 2021. L’ipotesi è sul tavolo, a spingere in questa direzione sono - viene riferito - anche gli esperti del Comitato tecnico scientifico.

"Da quanto ho capito, si protrarrà". Così Roberto Fico, presidente della Camera, risponde in merito a una proroga dello stato di emergenza, legato alla pandemia da coronavirus. "È una cosa - ha affermato - di cui si occuperà il Governo. Anche il ministro Speranza ha detto che si valuterà".

Sulla proroga dello stato di emergenza "sono sempre per la linea della massima prudenza" ma ne "discuteremo in Parlamento come è giusto che sia". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in visita allo stabilimento Sanofi di Anagni, in provincia di Frosinone, per l’infialamento del vaccino anti-Covid Gsk-Sanofi in corso di sperimentazione. "Io sarò in aula all’inizio della settimana". "Sono sempre per la linea della massima prudenza, ma credo che sia corretto che ne discuta il Parlamento. Nelle grandi democrazie si fa così»" ha aggiunto.

