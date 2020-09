Migranti, Di Maio: "I tunisini non hanno diritto di venire"

"Torno alla carica con i tunisini. Siamo sempre stati un Paese accogliente e continueremo ad esserlo, ma i tunisini non hanno alcun diritto di venire in Italia perché non fuggono da guerre e persecuzioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rivolgendosi al prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, che lo ha salutato al suo arrivo in piazza a Casteltermini, dove si trova per la campagna elettorale.

"Chi viene illegalmente, sarà rimpatriato, la Tunisia - ha aggiunto Di Maio - è un Paese amico e lavoreremo insieme in questa direzione". ANSA

© Riproduzione riservata