Ponte sullo Stretto, Provenzano: "Tempi incompatibili con il Recovery Fund"

Nuovo alt da parte del ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano. "Non c'è alcun pregiudizio ideologico sul Ponte sullo Stretto, ma i tempi sono incompatibili con quelli del Recovery Fund e non è finanziabile", ha detto durante la trasmissione Agorà su Rai3.

"Noi abbiamo delle opere infrastrutturali fondamentali che sono già finanziate e che devono essere realizzate - ha proseguito -, nessuno mi convincerà che bisognerà aspettare il Ponte per dare l’Alta Velocità ai calabresi e ai siciliani. Abbiamo la necessità di garantire ai cittadini il diritto alla mobilità che oggi spesso è negata".

© Riproduzione riservata