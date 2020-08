Scuola, la proposta dei presidi: "Iniziamo l'anno con le autocertificazioni"

"Sarebbe una buona idea quella di far sottoscrivere - in vista dell'inizio dell'anno scolastico- delle autocertificazioni ai genitori, per i ragazzi minorenni, come quelle già distribuite negli aeroporti. Ed è in linea con tutte le precauzioni prese a livello nazionale". E' quanto afferma Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi (Anp). Sulla somministrazione di test sierologici, estesi su base volontaria, anche ai ragazzi, Giannelli ha commentato: "Siamo favorevoli allo screening degli studenti. Credo però che non ci siano sufficienti risorse per effettuarli a tappeto, considerando che sono 8,5 milioni".

Continua intanto dibattito in vista della riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre. Il Presidente Stefano Bonaccini ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha convocato per domani una seduta strordinaria in videoconferenza con all'ordine del giorno le valutazioni delle linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico. Tema che è poi all'ordine del giorno della successiva Conferenza Unificata delle 19.

Novemila infermieri scolastici, uno per ogni plesso, in azione diretta, e non solo su chiamata, per verificare la corretta applicazione delle misure anti-Covid, ma anche la salute e i bisogni assistenziali degli alunni (e del personale docente) non-Covid. Questo l'annuncio della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) pronta a scendere in campo con le proprie forze. Un infermiere, sottolinea la Fnopi, che di fatto c'è già, ed è l'infermiere di famiglia e comunità. "La nostra Federazione assicura la massima collaborazione alle istituzioni per consentire una riapertura in sicurezza delle scuole", dice la presidente di Fnopi, Barbara Mangiacavalli.

