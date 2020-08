Caos migranti, oggi il ricorso al Tar contro l'ordinanza di Musumeci: la firmerà Conte

L'impugnativa è annunciata da due giorni. Il governo ha confermato che farà ricorso al Tar contro l'ordinanza sui migranti di Nello Musumeci. L'esecutivo ritiene che il governatore sia andato al di là delle proprie competenze, che invece spetterebbero al ministro dell'Interno.

E filtra che a firmare l'impugnativa sarà il premier Giuseppe Conte, anche se ancora nessun passo formale è stato fatto.

Intanto, i primi rilievi della task force della Regione sugli hotspot in Sicilia sono contenuti in un documento interno e finiranno in una relazione ufficiale quando saranno completate le ispezioni, come spiega Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola. I sopralluoghi, dopo quello di Pozzallo dove è stata segnalata persino la mancanza del disinfettante per le mani e dove molti dei presenti non indossavano la mascherina, riguarderanno anche Lampedusa, Caltanissetta, Messina e Trapani.

Intanto non si placa lo scontro politico, con la Lega che soffia sul fuoco schierandosi in massa col governatore siciliano, e Italia Viva, col capogruppo al Senato Davide Faraone, che ieri ha presentato un esposto alla Procura di Agrigento contro Nello Musumeci e Matteo Salvini, che però rilancia: "Conte, Zingaretti, Faraone, Renzi sono dei poveretti. Denunceremo loro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina".

In serata Musumeci ha inviato una nota di diffida alle Prefetture perchè diano esecuzione all'ordinanza: nel documento il governatore richiede, tra le altre misure, di illustrare il crono-programma del progressivo svuotamento degli hotspot per le gravi ragioni di promiscuità e assembramento in cui sono costretti gli ospiti. Una presa di posizione quella del presidente della Regione alla quale il Governo replica facendo sapere che è imminente il ricorso contro il provvedimento regionale: già oggi, secondo quanto si apprende, l'Esecutivo dovrebbe impugnare l'ordinanza basandosi essenzialmente sul fatto, come aveva sottolineato nei giorni scorsi il Viminale, che la competenza in materia di migranti è dello Stato.

