Migranti, Lamorgese: "Nuovo decreto in esame a settembre"

Il decreto immigrazione è pronto e verrà esaminato a settembre, "appena il presidente del Consiglio lo riterrà opportuno". Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, dopo il Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza che si è tenuto a Milano nel giorno di Ferragosto.

"Il testo è stato chiuso con le parti politiche della maggioranza", ha spiegato il ministro. "Non abbiamo toccato gli aspetti della sicurezza ma la parte immigrazione, andando a recepire le osservazioni della presidenza della Repubblica", ha sottolineato Lamorgese riferendosi ai decreti Salvini.

"Lunedì 17 agosto andrò in Tunisia con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e con i commissari europei Varhelyi e Johansson per far sentire la vicinanza dell’Europa", ha spiegato ancora il ministro, che riguardo agli sbarchi ha parlato di "numeri non elevatissimi, certamente sono più alti dell’anno scorso, ma c'è una Tunisia in grave crisi, abbiamo visto famiglie intere partire per arrivare sul territorio italiano: gli arrivi sono stati causati da sbarchi autonomi. Con la Tunisia abbiamo già raggiunto un risultato importante - ha aggiunto -: far iniziare i rimpatri ai ritmi pre Covid, ovvero ottanta rimpatri a settimana".

