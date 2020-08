Caso ferie, Musumeci: "Anche noi al lavoro per tutto agosto, ci alterneremo in giunta"

Dopo l'Ars, anche la giunta regionale annuncia un agosto di lavoro, accorciando o posticipando le ferie. Lo ha assicurato il presidente della Regione Nello Musumeci, incontrando i giornalisti a Palazzo d'Orleans per presentare la 'Banca della terra'. "Continueremo a lavorare per tutto il mese di agosto, ci alterneremo in giunta per evitare che ci possano essere pause che, in questo momento, i siciliani non si possono permettere".

Nei giorni scorsi il governatore aveva appoggiato la decisione del dirigente generale del dipartimento Energia Tuccio D'Urso che ha sospeso le ferie a tutti i dipendenti fino a Ferragosto in attesa di smaltire il pesante ritardo accumulatosi durante il lockdown. Una decisione che ha però trovato la forte opposizione dei sindacati che hanno minacciato azioni legali ritenendo che non si possa negare il riposo al personale.

"Il diritto dei lavoratori alle ferie è sacrosanto e incontestabile - aveva sostenuto Musumeci -. Ma chi lavora nella Pubblica amministrazione deve pensare innanzitutto alle esigenze degli altri e alle conseguenze che ogni sua azione comporta al di fuori del palazzo".

Ieri anche l'Ars ha annunciato che i deputati saranno al lavoro per buona parte del mese, di certo fino a Ferragosto, per concludere l'esame di leggi attualmente in sospeso.

