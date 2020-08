Sicilia, Aricò: "L'Ars lavorerà anche nella settimana di Ferragosto"

«In conferenza dei capigruppo abbiamo stabilito che all’Ars si continuerà a lavorare ad oltranza anche la settimana di Ferragosto, finchè non saranno stati approvati i disegni di legge sull'Urbanistica, sull'Istituto Zooprofilattico, sulla variazione di Bilancio da 50 milioni, sull'emergenza alluvionale e sulla costituzione del Comune di Misiliscemi».

Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo di DiventeràBellissima, aggiungendo: «Già lo scorso anno DiventeràBellissima aveva proposto il rientro anticipato dalle ferie per i deputati regionali auspicando la ripresa dell’attività all’Ars subito dopo Ferragosto invece che il dieci settembre. Noi politici dobbiamo dare l’esempio, ancor più in una fase così difficile per la Sicilia come quella dell’emergenza Coronavirus».

