Coronavirus, anche la Camera dice sì alla proroga dello stato d'emergenza fino al 15 ottobre

Via libera anche dalla Camera alla risoluzione di maggioranza che proroga lo stato di emergenza sulla crisi coronavirus fino al 15 ottobre. Il documento è stato approvato con 286 voti a favore, 221 contrari e 5 astenuti.

Stamattina nel suo intervento Conte ha ribadito quanto già dichiarato ieri a palazzo Madama: "La pandemia purtroppo ancora oggi non ha completamente esaurito i suoi effetti, seppure in misura contenuta e territorialmente circoscritta".

"Ricordo che la dichiarazione dello stato di emergenza è prevista dal Codice di protezione civile - ha sottolineato Conte - una fonte quindi di rango primario e di carattere generale". "Ma questa cosa a quanto sentito da una parte degli interventi ieri in Senato purtroppo sembra ancora sfuggire", ha continuato il presidente del Consiglio.

Poi Conte si è rivolto ai partiti di opposizione chiedendo di non creare "confusione tra i cittadini": con la proroga dello stato di emergenza non ci sarà "nessuna misura più restrittiva, nessun ritorno al lockdown".

"È grave e falso - ha aggiunto - parlare di atteggiamento liberticida del governo per reprimere il dissenso e per tenere la popolazione in uno stato di soggezione". Alla data del 15 ottobre si è giunti dopo una mediazione tra i partiti della maggioranza.

