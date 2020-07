"L'80% si gratta la pancia": ma per i regionali arriva l'accordo per extra e straordinari

Pioggia di milioni in arrivo sui regionali a titolo di indennità extra e straordinari. Lo prevede l'accordo che sta maturando all'Aran, come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola. Una intesa nel bel mezzo della polemica fra governo e sindacati per le accuse del presidente a «quell’80% di dipendenti che si gratta la pancia».

Per la prima volta vengono distribuite le risorse di un nuovo fondo, il Ford, che da quest’anno ha sostituito il vecchio Famp. La torta resta di circa 48 milioni ma una parte vengono assegnati non più a pioggia.

La quota a pioggia vale 20 milioni e 440 mila euro. E di questi ben 10 milioni e 990 mila euro sono soldi che vengono erogati a titolo di straordinario. È una cifra che viene fuori dalle indicazioni che ciascun dipartimento ha fornito alla Funziona pubblica.

