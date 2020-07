Oltre 550 migranti sbarcati a Lampedusa, Santoro: "Governo irresponsabile e incapace"

"Governo incapace di fronteggiare l’emergenza sbarchi che sta traducendosi in una vera e propria invasione di clandestini. L’Europa è al solito indifferente e il problema grava sulle spalle del nostro Paese con un governo che non ha il coraggio di bloccare gli sbarchi e operare i respingimenti, non preoccupandosi della sicurezza e della salute dei cittadini italiani. Lampedusa è al collasso, albergatori e ristoratori in ginocchio, mentre si continuano a sperperare denaro pubblico con il noleggio di navi per la quarantena dei clandestini e per il mantenimento degli hotspot".

Lo scrive in una nota l'avvocato penalista Stefano Santoro, responsabile del dipartimento Giustizia della Lega in Sicilia sugli oltre 550 migranti sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa.

