Ponte sullo Stretto, Salvini: "Realizzarlo come quello di Genova"

"Serve un gran segnale di ripartenza per il paese con alcune grandi opere. A settembre ci saranno le elezioni a Reggio Calabria, per me si deve eleggere un sindaco nuovo che si incontri con quello di Messina e dopo 30 anni di chiacchiere si inizi con i lavori per il ponte sullo stretto". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, partecipano all’iniziativa "Le due giorni di Alis-la ripresa per un’Italia in movimento".

"Se cade governo nuove elezioni? A me interessa che ci sia qualcuno che per cinque anni può decidere - ha aggiunto -. Ditemi una riforma fatta in questo anno di governo. Ci sono alcune riforme a costo zero, per esempio sulla burocrazia, che si possono fare".Per Salvini "devi decidere se vuoi un’Italia fondata sul lavoro e sull'assistenza".

"A Genova un ponte è stato costruito in un anno - ha spiegato Salvini intervistato da Nicola Porro -. Come? Rispettando la normativa degli appalti? No, con un Commissario, un sindaco: zero tangenti, zero morti".

