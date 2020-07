Coronavirus, Speranza: "Record di casi nel mondo, continuare con la prudenza"

Continuare a seguire la linea della prudenza contro il record di contagi nel mondo: lo scrive in un tweet il ministro della Salute, Roberto Speranza. "220 mila contagi Covid in un solo giorno a livello mondiale. Mai prima un numero così alto in sole 24 ore. Questo - scrive Speranza - ci dice che non è vinta e che serve ancora attenzione da parte di tutti. Dobbiamo continuare a seguire la linea della prudenza e della gradualità".

La pandemia del Covid-19 registra al momento 12.739.269 contagi nel mondo e 565.704 vittime. Sono gli ultimi dati pubblicati dalla Johns Hopkins University, che aggiorna in tempo reale la sua mappa con i dati ufficiali forniti dai governi. I paesi colpiti sono 196, e i dati sono sicuramente sottostimati, poichè in moltissimi paesi i test si fanno soltanto nei casi più gravi, in altri non ve ne sono abbastanza per procedere in modo sistematico.

Gli Stati Uniti, che hanno riscontrato il primo decesso legato al virus all’inizio di febbraio, sono il paese più colpito, sia in termini di contagi che di vittime, seguiti in entrambe le classifiche dal Brasile. Al terzo posto per casi registrati c'è l’India e per vittime il Regno Unito.

